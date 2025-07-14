Страна-агрессор Россия усиленно строит укрепления на авиабазе в Приморско-Ахтарске, который расположен в Краснодарском крае РФ и используется для запусков дронов по Украине, в частности, по южным областям.

Спутниковые снимки аэродрома, которые проанализировал NV, свидетельствуют, что там произошли значительные изменения по сравнению с 2022 годом. На местах стоянки самолетов также построены защитные сооружения — по меньшей мере пять укрепленных ангаров. Еще три неизвестных объекта расположены вплотную к взлетной полосе — вероятно, это также защитные сооружения, возможно, менее защищенные, чем бетонные бункеры.

Реклама

На западной части аэродрома также идут строительные работы с целью усилить безопасность еще одной стоянки авиации. Эти же стоянки и построенные на их месте укрепления могут быть местом хранения и накопления ударных дронов. В 2022 году вокруг авиабазы не наблюдались точки объектового ПВО, в то время как снимки за июль 2025 года указывают на оборудование по меньшей мере двух позиций, где, вероятно, расположены ЗРК врага с целью защиты аэродрома.

Судя по спутниковым снимкам из Приморско-Ахтарска, по меньшей мере с 2024 года россияне начали значительно активнее усиливать защиту своих авиабаз, особенно тех, что находятся в приграничных с Украиной областях.

Фото: NV

Институт изучения войны (ISW) в сводке от 14 июля сообщал, что на аэродроме Халино в Курской области оккупанты построили не менее 10 укрепленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа и восемь зданий, похожих на ангары. Эта база является одним из главных пунктов запуска ударных дронов Shahed-136 по Украине.

Спутниковые снимки также зафиксировали остатки бомбардировщиков, которые до сих пор находятся на авиабазе Белая в Иркутской области и на авиабазе Оленья в Мурманской области — двух аэродромах, по которым украинские войска нанесли удары во время операции Паутина 1 июня.

Российские чиновники и «военкоры» обвиняют российское руководство в неспособности защитить российскую военную инфраструктуру от ударов украинских беспилотников во время полномасштабного вторжения России. Поэтому после более трех лет войны РФ, вероятно, начинает строить защитные сооружения на своих авиабазах именно в ответ на операцию Паутина, предположили в ISW.