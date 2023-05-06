«Бавовна пылала и будет пылать». В СБУ прокомментировали подрыв автомобиля Прилепина 6 мая, 21:31 Захара Прилепина взорвали в его автомобиле (Фото:REUTERS / Anastasia Makarycheva)

В Службе безопасности Украины прокомментировали подрыв автомобиля пропагандиста Захара Прилепина и напомнили российским оккупантам, что за военные преступления их будет ждать возмездие.

"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной бавовне, которая случается с оккупантами и их приспешниками", - заявили в пресс-службе СБУ в ответ на запрос NV о покушении на Прилепина.

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Там напомнили предупреждения главы СБУ Василия Малюка, для россиян, принесших в Украину войну, гибель людей и насилие: "Бавовна пылала и будет пылать. Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам".

"О том, кто стоит за тем или иным случаем – сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит", - добавили в СБУ.

В субботу, 6 мая, в Нижегородской области РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. В его пресс-службе заявили, что он «в порядке», в то же время СМИ писали, что его доставили вертолетом в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что после операции Прилепина ввели в кому.

Ответственность за попытку ликвидации Прилепина взяло партизанское движение Атеш.

В России подрыв автомобиля Прилепина назвали «терактом», а впоследствии заявили о задержании подозреваемого в покушении, которому предсказуемо приплели украинское гражданство и связи с украинскими спецслужбами.



В Офисе президента Украины намекнули, что за подрывом автомобиля Прилепина может стоять Кремль.



Захар Прилепин — российский пропагандист, писатель, политик. Член политсовета партии Справедливая Россия. С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд «должностей», в частности, в 2015-м он стал «советником» ликвидированного главаря «ДНР» Александра Захарченко, а в 2016—2018 — «замкомандира батальона спецназначения по работе с личным составом «армии ДНР». В январе 2023 года, по информации СМИ, он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

