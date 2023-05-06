Прилепин в коме после операции 6 мая, 21:00 Российский пропагандист Прилепин в коме после подрыва в авто (Фото:REUTERS / Mikhail Beznosov)

Российского пропагандиста Захара Прилепина прооперировали в Нижнем Новгороде и ввели в медикаментозную кому после того, как его подорвали в собственном авто.

Об этом сообщил губернатор нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, Прилепину провели «оперативное вмешательство, в первую очередь речь идет о фиксации переломов».



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«Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, а сейчас введен в медикаментозный сон, чтобы быстрее восстанавливался», — убеждает губернатор.

Ранее Никитин говорил, что у Прилепина «есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет».

В то же время российский Интерфакс со ссылкой на источники писал, что до операции состояние Прилепина оценивалось как тяжелое.

«Консилиум решил не перевозить в Москву, делать операцию в Нижнем Новгороде. Состояние оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства.

В субботу, 6 мая, в Нижегородской области РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. В его пресс-службе сказали, что он «в порядке», в то же время СМИ писали, что его доставили вертолетом в больницу в тяжелом состоянии.

Ответственность за попытку ликвидации Прилепина взяло на себя партизанское движение Атеш.

В России взрыв авто Прилепина назвали «терактом», а впоследствии заявили о задержании подозреваемого в покушении, которому предсказуемо приплели украинское гражданство и связи с украинскими спецслужбами.



В Офисе президента Украины намекнули, что за подрывом автомобиля Прилепина может стоять Кремль.



Захар Прилепин — российский пропагандист, писатель, политик. Член политсовета партии Справедливая Россия. С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд «должностей», в частности, в 2015-м он стал «советником» ликвидированного главаря «ДНР» Александра Захарченко, а в 2016—2018 — «замкомандира батальона спецназначения по работе с личным составом «армии ДНР». В январе 2023 года, по информации СМИ, он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.