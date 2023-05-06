При подрыве машины Прилепина погиб боевик «ЛНР» из базы Миротворца — СМИ 6 мая, 17:02 В России ликвидирован коллаборант, уроженец Луганска Александр Шубин («Злой»), воевавший в составе боевиков «ЛНР» (Фото:Верстка / Telegram)

При подрыве авто российского пропагандиста Захара Прилепина в Нижегородской области умер его водитель, коллаборант, уроженец Луганска Александр Шубин (позывной «Злой»), воевавший на стороне российской террористической группировки «ЛНР». Шубину было 27 лет.

Об этом пишет российское издание Вёрстка.

Шубин внесен в базу Миротворец, согласно данным которой он с начала российской войны на Донбассе был рядовым в батальоне Суркова-Прилепина. Как минимум с 2018 года он перебрался в Нижний Новгород — именно туда ему приходили штрафы за нарушение ПДД. В 2019-м получил российский паспорт.

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В субботу, 6 мая, в Новгородской области РФ подорвали автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. В его пресс-службе сказали, что он «в порядке», в то же время СМИ пишут, что его доставили в больницу в тяжелом состоянии. В России взрыв авто Прилепина назвали «терактом».

Ответственность за попытку ликвидации Прилепина на себя взяло партизанское движение Атеш.

Захар Прилепин — российский пропагандист, писатель, политик. Член политсовета партии Справедливая Россия. С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд «должностей», в частности в 2015-м он стал «советником» ликвидированного главаря «ДНР» Александра Захарченко, а в 2016—2018 — «замкомандира батальона спецназовцев по работе с личным составом „армии ДНР“». В январе 2023 года, по информации СМИ, он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, создающих угрозу нацбезопасности Украины.