Приказ об убийстве Хашкаджи отдали на высшем уровне правительства Саудовской Аравии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии.

BREAKING: Turkish President Erdogan says order for Saudi journalist's killing came from highest level of Saudi government.