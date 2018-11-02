02 ноября 2018, пятница

Приказ об убийстве Хашкаджи отдали на высшем уровне правительства Саудовской Аравии - Эрдоган

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Джамаля Хашкаджи убили в саудовском консульстве в Стамбуле

Джамаля Хашкаджи убили в саудовском консульстве в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии.

"Мы должны раскрыть личности кукловодов в убийстве Хашкаджи, выяснить, на кого опирались саудовские власти, когда совершали эти действия", - цитирует его заявление агентство Анадолу.

Напомним, что по данным прокуратуры Турции, Джамаля Хашкаджи задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После этого тело журналиста расчленили и уничтожили.

По данным The Washington Post, расчлененное тело Хашкаджи было растворено в кислоте в консульстве Саудовской Аравии или в резиденции саудовского генконсула.

США настаивают на необходимости установить местонахождение тела и как можно скорее передать останки его родным для захоронения.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

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