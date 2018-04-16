Приговоренная к 24 годам тюрьмы экс-президент Южной Кореи отказалась от апелляции

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, приговоренная к 24 годам тюрьмы, отказалась от апелляции, пишет Reuters.

Отмечается, что она предоставила в суд документ, в котором говорится о намерении отказаться от апелляции на приговор.

В то же время, дело экс-президента будет оставаться в апелляционном суде из-за апелляции обвинения. Там считают, что Пак Кын Хе несправедливо избежала определенных обвинений.

Напомним, 6 апреля суд Южной Кореи признал виновной в коррупции и злоупотреблении властью экс-президента страны Пак Кын Хе и приговорил к 24 годам тюрьмы.

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

Утверждалось, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум находилась в курсе происходящего.

Пак Кын Хе была отстранена от поста президента в апреле 2017 года.