Приговоренная к 24 годам тюрьмы экс-президент Южной Кореи отказалась от апелляции

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Обвинение подало апелляцию по делу Пак Кын Хе

Обвинение подало апелляцию по делу Пак Кын Хе

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, приговоренная к 24 годам тюрьмы, отказалась от апелляции, пишет Reuters.

Отмечается, что она предоставила в суд документ, в котором говорится о намерении отказаться от апелляции на приговор.

В то же время, дело экс-президента будет оставаться в апелляционном суде из-за апелляции обвинения. Там считают, что Пак Кын Хе несправедливо избежала определенных обвинений.

Напомним, 6 апреля суд Южной Кореи признал виновной в коррупции и злоупотреблении властью экс-президента страны Пак Кын Хе и приговорил к 24 годам тюрьмы. 

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

Утверждалось, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум находилась в курсе происходящего.

Пак Кын Хе была отстранена от поста президента в апреле 2017 года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове