Пригожину вернули конфискованные 10 миллиардов рублей — росСМИ 4 июля, 16:43 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Юлия Морозова)

Главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики нашли во время обысков в Санкт-Петербурге после неудачной попытки бунта.

Об этом во вторник, 4 июля, сообщило местное издание Фонтанка.

Издание отмечает, что 2 июля следствие не собиралось возвращать Пригожину его 10 миллиардов рублей и пять слитков золота, которые они нашли 24 июня. Однако к вечеру того же дня было принято другое решение.

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Известно, что после возбуждения уголовного дела по покушению на бунт в Петербурге проходили обыски на различных объектах, связанных с Пригожиным.

Сначала, во дворе гостиницы Дворец Трезини, была обнаружена старая Газель, откуда были изъяты десятки коробок с 4 миллиардами рублей. Чуть позже, на подземной парковке отеля River Palace, из минивэна было извлечено еще 80 коробок с 6 миллиардами рублей. Золото и валюту нашли в офисах, связанных с бизнесом Пригожина.

По информации СМИ, 2 июля Пригожину вернули все деньги и ценности, однако на самой процедуре он не присутствовал. По данным медиа, главарь ЧВК Вагнер находился в Москве.

Деньги вместо него забрал его водитель, который имел доверенность. Водитель не мог перечислить при выдаче 10 миллиардов, ведь даже с помощью нескольких банковских машин — это заняло бы много времени, пишет Фонтанка.

Неизвестно, в какую машину водитель грузил эти деньги, а также делал ли он это самостоятельно. Поскольку общий вес такой суммы в пятитысячных купюрах достигает нескольких тонн.

Местное издание отметило, что если в отношении гражданина уголовное дело прекращают по реабилитирующим признакам, то все изъятое у него и не запрещенное к обращению на территории России должны вернуть.

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25 июня российские СМИ опубликовали фотографии вещей, которые были найдены в гостинице Трезини в Санкт-Петербурге, которую называли «штаб-квартирой» Пригожина. Российские силовики изъяли, в частности, слитки золота, крупные суммы наличных, оружие и пакеты с неизвестным порошком.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

3 июля Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение. Он попросил о поддержке.