Пригожину могли пообещать увольнение Шойгу и Герасимова — украинские спецслужбы 25 июня, 14:53 Пригожин мог оставить свою попытку бунта, потому что ему пообещали увольнение Шойгу и Герасимова (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В украинских спецслужбах предполагают, что главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину могли пообещать увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу и еще нескольких военных чиновников, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

Источники издания отмечают, что за разворот колонн с вагнеровцами от Москвы Пригожину могли пообещать снятие с позиций министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и других менее значительных должностных лиц в России, с которыми конфликтует владелец ЧВК Вагнер.

Видео дня

Также собеседники выражают сомнения, что вагнеровцы действительно поедут в Беларусь.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении боеприпасами сил вагнеровцев.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина в котором он сообщил, что Вооруженные силы РФ получили приказ по «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы. Пригожин называл это «маршем справедливости».

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была на подъезде к Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения «вагнеровцев» на территории России.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».