Пригожина отключили от спецсвязи с властями, чтобы он не просил боеприпасов 10 марта, 04:37 Евгений Пригожин (Фото:скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пожаловался, что его отключили от специальной связи с органами российских властей. Это произошло после просьбы предоставить наемникам снаряды.

Об этом сообщили в пресс-службе Пригожина.



«Для того чтобы я прекратил просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах и подразделениях, а также заблокировали все пропуска в ведомства, ответственные за принятие решений», — заявил он.

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Основатель Вагнера также заявил, что теперь имеет возможность просить дополнительные поставки снарядов только через СМИ, что собственно и планирует делать.