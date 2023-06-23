OSINT-аналитики установили, где снимали видео из лагеря «вагнеровцев», по которому якобы ударила российская армия 23 июня, 23:07 Видео, которое, по словам «вагнеровцев», должно подтверждать удар российской армии по их лагерю (Фото:скриншот / InformNapalm / Telegram)

Видео лагеря боевиков так называемой ЧВК Вагнера, который якобы подвергся удару российских оккупантов, снимали там же, где недавно побывал российский пропагандист Александр Смирнов.

Об этом написал в Twitter расследователь Bellingcat Арик Толер. Смирнов 22 июня публиковал видео из, по его словам, «одного из тыловых лагерей» боевиков.



Аналитики InformNapalm ранее заявили, что считают видео из лагеря ИПСО «вагнеровцев».

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Пригожин ранее обвинил минобороны страны-агрессора России в «ракетных ударах по тыловым лагерям» террористов Вагнера, в результате которых, по его словам, «погибло огромное количество» боевиков. Вскоре он объявил, что «совет командиров» Вагнера решил «остановить зло, которое несет военное руководство страны», и призвал «не выходить на улицу по маршруту следования» боевиков. Пригожин объявил, что это не «военный переворот, а марш справедливости».



«Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел… Все, кто хочет, присоединяйтесь, надо заканчивать с этим безобразием», — заявил главарь «вагнеровцев».

По версии Пригожина, министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу "трусливо бежал из Ростова". Он также обвинил Шойгу в том, что он «втемную использовал [против «вагнеровцев"] артиллеристов и пилотов вертолетов». Террорист утверждает, что «большинство военных нас горячо поддерживают».

В министерстве обороны страны-агрессора заявили, что заявления Пригожина об «ударе по вагнеровцам» не соответствуют действительности.

В ФСБ страны-агрессора открыли уголовное дело по факту "призыва к вооруженному мятежу". В Кремле заявили, что российский диктатор Путин «в курсе ситуации» и «принимаются все необходимые меры».



Telegram-канал Осторожно, новости пишет, что кремлевским пропагандистам и каналам запретили упоминать какие-либо заявления Пригожина. По информации источника канала Важные истории, в Кремле «паника», там «не исключают сценарий начала гражданской войны».