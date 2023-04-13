Пригожин внезапно заявил, что говорить о полном окружении Бахмута «рано»: до этого он уже несколько раз «брал» город 13 апреля, 16:34 Скриншот из видеообращения Пригожина, якобы снятого у здания горсовета в Бахмуте и опубликованное 3 апреля 2023 года (Фото:Concord Press Service / Handout via REUTERS)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин после неоднократных сообщений о «захвате» Бахмута внезапно заявил, что говорить о полном окружении города «рано».

Комментарий Пригожина по поводу якобы блокирования украинских сил в окрестностях Бахмута опубликовал связанный с ним телеграм-канал Кепка Пригожина.

«Я не знаю, что происходит на Канарах или Нью-Йорке, я четко знаю, что происходит в Артемовске (он же Бахмут). ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту. Идут тяжелые кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута рано», — заявил Пригожин.

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Он добавил, что якобы 80% города находятся под российским контролем, а оставшиеся части «сопротивляются упорно».

Пригожин уже неоднократно заявлял о захвате Бахмута и окружении там украинских войск — в частности последний раз 3 и 11 апреля. В ВСУ эти заявления опровергали.

Председатель ЧВК Вагнера также публиковал видео якобы из города, но его ловили на лжи.

Бои за Бахмут продолжаются, украинские силы продолжают героически оборонять город.