«Фронт посыпется до российских границ». Пригожин заговорил об отходе от Бахмута, падении Крыма и проигрыше России в войне 5 марта, 14:11 Пригожин внезапно выступил с неутешительными для россиян прогнозами о войне (Фото:Скриншот с видео / Telegram)

Владелец российской ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что если его войска отступят от Бахмута Донецкой области, то «весь фронт посыпется до российских границ, а может и дальше».



В новом видео он утверждает, что ЧВК Вагнер «стягивает на себя всю украинскую армию и уничтожает ее», чем «не дает ей возможности сконцентрироваться на других участках фронта».

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«Если ЧВК Вагнер сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация: понятно, что фронт посыпется. Фронт посыпется до российских границ, может быть и дальше посыпется. Ситуация будет несладкая для вообще всех военизированных формирований, которые защищают интересы России», — заявил Пригожин.

По его словам, в таком случае власти обвинят «вагнеровцев» в поражении на войне, поскольку их отступление от Бахмута вызовет «эффект пружины» и украинские силы пойдут вперед.

«Скажут: группа наемников убедила Путина в своей необходимости — но на самом деле нас позвали — впоследствии группа наемников не договорилась с руководством государства и резко отскочила. И тогда сработал „эффект пружины“: напряженная украинская армия слева и справа на флангах и по центру ворвалась на территорию „ЛНР“, смела Луганск, смела Краснодон, вырвалась на территорию России, армия [РФ] вынуждена была стабилизировать фронт и посыпались фланги. Дальше пал Крым, много еще всяких катаклизмов», — прогнозирует Пригожин.

Он добавил, что именно ЧВК Вагнер якобы является тем «цементом, который не дает противнику прорваться»,

«Если мы отойдем, то войдем в историю навсегда как люди, которые сделали основной шаг для проигрыша в войне», — говорит главарь «вагнеровцев».

На этом фоне Пригожин в очередной раз возмутился, что Минобороны РФ не дает его наемникам боеприпасы и вооружения и потребовал решить проблему "снарядного голода", угрожая отходом ПВК Вагнера от Бахмута.