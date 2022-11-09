«У Путина рот на замке». Как Пригожин заменяет собой конституцию России и ее государственные институты — Иван Яковина 9 ноября, 18:23 Эксклюзив НВ Бизнес-центр, открытый накануне ЧВК Вагнер в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин своими действиями все чаще заменяет положения конституции Российской Федерации и фактически их отменяет.

Как это влияет на организм российского режима и государства в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

Все более-более важными становятся такие люди как Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Пригожин сейчас уже, кстати, абсолютно полностью легализован и эти чуваки постепенно начинают заменять собой армию. Потому что там, где стоят пригожинцы, там линия фронта почти не сдвигается либо сдвигается даже понемножку в российскую пользу. То есть Владимир Путин видит, что его армия, его генералы, те, кто по долгу службы должен заниматься военными вопросами, ничего не могут.

Видео дня

Они отступают, у них солдаты разбегаются, у них постоянная стрельба по своим, огромные потери. А Пригожин — ему поставлена задача и он ее решает. Как — его дело, как хочет так и решает, но решает. И глядя на то, что происходит, все российские политологи в один голос говорят, что пригожинское влияние очень быстро растет.

Я не очень серьезно к этому относился, мне казалось, в этой паре Пригожин и Кадыров более серьезная фигура — Кадыров, но, наверное, нет, наверное Пригожин становится все более серьезным. Потому что если разобраться, Пригожин и его ПВК Вагнера все чаще берут на себя функции, которые записаны в конституции России за президентом России, то есть они уже выполняют президентские функции в России.

Что я имею в виду? Например, Пригожин раздает помилования заключенным, это только президент имел право делать. Таким образом он отменяет решения судов, работу министерства внутренних дел, следователей, прокуратуры и т. д.