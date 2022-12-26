Глава ЧВК Вагнера заказал массовку на похороны заключенного, которого ликвидировали в Украине — СМИ 26 декабря, 16:46 Массовка на похоронах зека, которого ликвидировали в Украине (Фото:Можем объяснить / Telegram)

В субботу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге на воинском участке Белоостровского кладбища похоронили боевика ЧВК Вагнера, бывшего заключенного Дмитрия Меньшикова.

Как сообщает издание Можем объяснить, на похоронах была массовка. Людям за участие платили от 1,5 до 2 тысяч рублей.

«Массовке платили по-разному, от 1,5−2,5 тысяч рублей, точное число сказать не могу, но около 50 человек. Организованно привезли на автобусах. Среди массовки большинство не имело понятия о личности героя», — рассказал изданию местный житель.

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Он добавил, что изначально планировалось собрать около 400 человек, но этот план выполнить не удалось.

Погибший Дмитрий Меньшиков — 31-летний сирота был рекрутирован Пригожиным в одной из колоний Рязанской области, где отбывал наказание за сбыт наркотиков. Он был ликвидирован в Украине в ноябре.

Журналисты Север.Реалии, также побывавшее на похоронах, сообщили, что среди приехавших проститься были люди из регионального отделения Боевого братства и молодежного крыла ЛДПР. Основатель и руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лично приезжал на кладбище, где поговорил с журналистами, и уехал, не дождавшись самих похорон.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявлял, что ЧВК Вагнер, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом в Украине как пушечное мясо. На фоне значительных потерь оккупантов в ходе полномасштабной войны РФ против Украины в ряды ЧВК начали вербовать заключенных российских колоний.

По данным росСМИ, количество заключенных в российских «исправительных учреждениях» в сентябре и октябре сократилось на 23 тысяч человек.