«Искренне заинтересован в поражении России». В какую игру играет Пригожин, строя новый миф для россиян — объясняет политэксперт

25 мая, 13:36
NV Премиум
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Евгений Пригожин (Фото:Press service of «Concord

Евгений Пригожин (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Политический эксперт Тарас Загородний в эфире Radio NV рассказал, какие намерения преследует главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, оценивая мощь Вооруженных сил Украины.

«Пригожин играет собственную игру. Я вам хочу сказать, что Пригожин — это единственный человек сейчас в РФ, который искренне заинтересован в поражении России», — убеждает Загородний.

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Эксперт объясняет, какую тактику избрал главарь наемников:

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Наемники Российские наемники Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Радио NV Война России против Украины вагнеровцы

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