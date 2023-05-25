«Искренне заинтересован в поражении России». В какую игру играет Пригожин, строя новый миф для россиян — объясняет политэксперт 25 мая, 13:36 NV Премиум Евгений Пригожин (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Политический эксперт Тарас Загородний в эфире Radio NV рассказал, какие намерения преследует главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, оценивая мощь Вооруженных сил Украины.

«Пригожин играет собственную игру. Я вам хочу сказать, что Пригожин — это единственный человек сейчас в РФ, который искренне заинтересован в поражении России», — убеждает Загородний.

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Эксперт объясняет, какую тактику избрал главарь наемников:

