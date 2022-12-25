Пригожин продвигает идею изъятия активов российских олигархов для финансирования войны — ISW 25 декабря, 09:01 Номинальный владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, известный также как «повар Путина» (Фото:ТАСС)

Некоторые представители российских силовых элит, в том числе владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, могут создавать информационные предпосылки для того, чтобы оправдать национализацию имущества российских олигархов для финансирования войны против Украины.

Об этом говорится в суточной сводке ISW.



Так Пригожин на похоронах одного из погибших «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге 24 декабря заявил, что России необходимо конфисковать роскошное имущество и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают военные действия из-за страха потерять свои привилегированные образы жизни. Пригожин добавил, что эти состоятельные лица поддерживают видение, согласно которому «западные кураторы» доминируют в России в обмен на спонсорство их образа жизни и сравнил современную российскую олигархию с Украиной или Россией 1990-х годов.

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Заявления Пригожина о перераспределении богатств на похоронах получили значительную огласку в российском интернете. Военные блоггеры, связанные с группой Вагнера, широко поддержали критику владельца ЧВК в адрес российских чиновников и похвалили его поддержку военных действий.

Аналитики ISW предполагают, что Пригожин использует такие популистские предложения, чтобы поднять свой авторитет в российском обществе и повлиять на возвращение более жестких мер национализации в РФ.

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Российский диктатор Владимир Путин 22 декабря также косвенно атаковал российских олигархов. Тогда он заявил, что россияне, выводящие российские деньги за границу и не имеющие связи со страной, «являются опасностью» для России. Путин добавил, что хотя большинство российских бизнесменов являются патриотами, есть и такие, которые не разделяют этих настроений.

В ISW напоминают, что в начале 2000-х Путин уже проводил национализацию крупного бизнеса, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию, и возможно теперь пытается использовать национализацию, чтобы заставить элиты поддержать войну против Украины или конфисковать их имущество для финансирования военных расходов.