«Подошли, обос*ались, отошли». Пригожин заговорил о Сталине и расстрелах, вспоминая самые большие поражения в Украине 24 мая, 13:03 Пригожин заявил, что Россия совершила ошибку «ища нацистов» и убивая всех на своем пути. (Фото:Кадр из видео «Говорит долгов 18+"/Telegram)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин во вторник, 23 мая, вспомнил в интервью о крупнейших поражениях в войне России против Украины, в частности под Киевом, в Херсоне, Изюме и Красном Лимане.

По его словам, Сталин в такой ситуации «сделал бы выводы».

«Пока искали нацистов, натолкали всех, кого можно. Подошли к Киеву, потом на русском языке называю, — обос*ались и отошли. Потом в Херсон — обос*ались и отошли. После этого или до этого — Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все не складывается. Иосиф Виссарионович сделал бы выводы — расстрелял человек 200… Но у нас никаких выводов пока не сделано», — прокомментировал Пригожин.

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Он заявил, что Россия сделала ошибку «ища нацистов» и убивая всех на своем пути.

Пригожин считает, что для того, чтобы вернуть Украину в «пророссийское лоно», надо изменить верхушку власти и поощрить народ к России.

«Если мы хотим вернуть Украину в пророссийское лоно, надо поменять верхушку власти, расцеловать народ в задницу и позвать их к себе», — сказал основатель Вагнера.



