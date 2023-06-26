«Переговоры были — Путин и кто-то». Подоляк допускает возможность теневого транзита власти в России после мятежа Пригожина 26 июня, 20:16 Вагнеровцы в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV допустил возможность теневого транзита власти в России после мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

«Кроме Пригожина, очевидно, что были модераторы всего этого процесса, они получили то, ради чего они это все начинали, что им было необходимо. Посмотрим в ближайшие дни. Возможно, мы будем видеть такой теневой транзит власти», — заявил Подоляк в эфире Radio NV.

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По словам советника главы ОП, после такого транзита власти «Путин будет номинальным человеком».

«Допустим, тот же Патрушев (секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев — ред.) уже будет более действенным лицом, скажем так, не просто теневым президентом, а даже больше что-то будет и так далее. Посмотрим», — добавил он.

Подоляк отметил, что, хотя Путин заявил об измене и мятеже, никаких протестов в его поддержку не было, а люди наоборот приветствовали пригожинцев. Также советник главы ОП отметил, что 24 июня Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава российского генштаба Валерий Герасимов «исчезли».

«То есть практически мы с вами увидели, что реально это достаточно гнилое государство», — подытожил он.

По словам Подоляка, о том, что Пригожин планировал свои действия не сам, свидетельствует то, «насколько слаженно все это было сделано».

«В тот же Ростов заходят, спокойно забирают штабы 58-й армии, Южного федерального округа как такового, все исчезают, конфронтации даже на минимальном уровне не существует. Потом они идут абсолютно нормально по ключевым дорогам, М4, идут до Липецкой области, до Воронежской области. Да, кто-то отдает соответствующие приказы, вероятно, Шойгу из какого-то бункера звонил, говорил поднять Ка-52, атаковать. Но вы же видели, существенного сопротивления не было», — напомнил советник главы ОП.

Он также заявил, что Пригожин не является политиком такого уровня, который мог бы исполнять обязанности главы России даже транзитно или возглавить военную хунту.

«Пригожин не является самостоятельным абсолютно. Да, я понимаю, что можно сказать, что в определенное время эксцесс исполнителя произошел, у человека закружилась голова, корона начала давить. Но это не про Пригожина и не про людей, которые его курируют. Мне кажется, что как раз в Москве была определенная договоренность дожать Путина и перехватить управление», — считает Подоляк.

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Советник главы ОП также высказал мнение, что единственным, кто принимал решения в день мятежа Пригожина был Патрушев.

«Он абсолютно точно понимал, что происходит и какие решения надо принимать. И он ждал до определенного момента. … человек, который за этим сценарно стоит, он получил от Путина то, что нужно. То есть переговоры были на уровне Путин и кто-то, а не Путин-Пригожин через Лукашенко», — заявил Подоляк.

Он также предположил, что сначала все будет выглядеть так, будто ничего в России не изменилось, а «другие составляющие во внутренней системе управления РФ» будут проявляться постепенно.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова-на-Дону Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилии) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».