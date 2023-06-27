Во время бунта Пригожина Путин потерял функцию «решалы» и мог согласиться на что угодно — Преображенский 27 июня, 17:48 Российский диктатор Владимир Путин во время выступления перед военными в Москве, 27 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью NV заявил, что во время бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин потерял функцию «решалы» и не контролировал ситуацию.

«Во-первых, никто не вышел на защиту Путина самостоятельно. Ни население, ни военные, ни спецслужбы, ни полиция — никто. Соответственно — а где же его рейтинг и чего он стоит? А вот у Евгения Пригожина мы рейтинг видели. Прямо на улицах Ростова. Указания президента, по сути, не выполнялись, он вынужден был привлекать посредников, что совсем уж позорно выглядит», — заявил Преображенский NV.

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Политолог привел пример Лукашенко, участие которого в урегулировании конфликта, какое бы оно ни было, никто не отрицает.

«Судя по всему, кризис решали без Владимира Путина. И это при том, что главная функция Путина в России — всеобщий третейский судья, решала», — подчеркнул он.

В ответ на уточняющий вопрос, потерял ли сейчас российский диктатор эту функцию, Преображенский ответил: «По моим ощущениям, да».

В то же время, политолог согласился, что Путин остался «символом» третейского судьи в России и отметил, что «его очень удобно в этом качестве использовать тем, кто перехватил часть власти».

По его словам, сейчас вопрос заключается в том, остался ли российский диктатор самостоятельной фигурой, что станет понятно в ближайшие недели.

«Если он остается самостоятельным, даже потеряв часть влияния, он попытается его вернуть. В момент, когда пригожинцы стояли в 200 км от Москвы и теоретически могли въехать и кого-нибудь успеть расстрелять, наверное, Путин мог согласиться на что угодно. На преемника, на триумвират, на директорию. Но понятно же, что как только он оказывается снова в своем кабинете в окружении своей охраны, то он пытается вернуть себе все рычаги управления», — сказал Преображенский.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина открыли уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».