В Липецкой области заметили колонну военной техники в сторону Москвы — СМИ 24 июня, 14:18 В сторону Москвы движется колонна военной техники (Фото:Скриншот из видео Медиазона / Telegram)

Колонна военной техники движется в сторону Москвы по трассе М4, соединяющей Ростов, Воронеж и Москву, сообщает российское издание Медиазона.

Видео, которое обнародовало издание, как утверждается, снято в Липецкой области. В колонне видно несколько танков и несколько крытых грузовиков.

Ранее российские власти ограничили движение через все въезды на трассу М-4 (Дон), расположенные на территории Липецкой области.

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Накануне, 23 июня, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ на фоне своего длительного конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По состоянию на 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».