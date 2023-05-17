«Глава ЧВК Вагнер в ловушке». Пригожин живой, пока находится в Бахмуте, но может победить Путина на выборах — интервью с Преображенским 17 мая, 12:43 NV Премиум Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV рассказал о ловушке, в которой оказался глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, а также о том, за счет чего он может выиграть на президентских выборах у диктатора Путина, а поэтому его к ним не допустят.

— Мы довольно давно уже ждем, когда наконец-то кто-то из окружения Путина, как из окружения Гитлера, начнет общаться со своими врагами, то есть с нами, идя на какие-то уступки, предлагая в обмен определенную информацию. Сейчас появилась информация о том, что якобы Пригожин общается с украинской разведкой. Насколько правдоподобным для вас выглядит подобный вариант? Контекст такой: «Давайте вы выведете войска из Бахмута, то есть я, Пригожин, достигну того, о чем так давно мечтаю и давно обещаю; а я вам якобы сдам какие-то позиции российских военных в Крыму».

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— Думаю, возможно, не конкретно эта договоренность. У меня никакой информации нет и проверить это невозможно. Но попытка со стороны Пригожина сейчас о чем-то договориться с украинской разведкой очень вероятна. Просто по той причине, что Пригожин действительно оказался в ловушке.