В Кремле сформировали нарратив о вероятной смерти Пригожина, его придерживаются в российском инфопространстве — ISW 26 августа, 07:48 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Заявление российского диктатора Владимира Путина о смерти главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина сформировало одобренный Кремлем нарратив по этому вопросу, и российские чиновники и все российское инфопространство придерживаются его.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете приводятся слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который раскритиковал предположения о причастности диктатора к смерти Пригожина, назвав их «абсолютной ложью».

Также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продублировал слова Путина о ЧВК Вагнера и Пригожина, заявив, что Пригожин «несомненно внес большой вклад» в войну России против Украины.

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То есть, по данным отчета, российское информационное пространство в основном придерживается нарратива и продолжает отрицать связь Кремля с авиакатастрофой, которая произошла 23 августа.

Однако ISW отмечает, что некоторые известные личности в российском информационном пространстве заметно отклонились от нарратива Путина. В частности, бывший телохранитель Путина, губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что можно «прощать ошибки и даже трусость, [но] предательство — никогда», и утверждал, что Пригожин и основатель ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин не были «предателями».

Также командир российского батальона Восток Александр Ходаковский заявил, что некоторые источники, за исключением заключенного военного преступника Игоря Гиркина, пытаются использовать смерть Пригожина для того, чтобы дискредитировать российскую власть и посеять нестабильность.

Ходаковский призвал освободить Гиркина после смерти Пригожина на том основании, что для защиты России нужно «больше людей». Официальный аккаунт Гиркина в Telegram опубликовал его заявление через адвоката. В нем преступник утверждает, что катастрофа самолета Пригожина является признаком углубления беспорядка в России.

Гиркин также утверждал, что «90-е вернулись», имея в виду, что попытки Путина восстановить порядок в России после хаоса и бандитизма времен распада Советского Союза потерпели неудачу, а это является «прямым нападением» на легитимность Путина.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обнародовал заявление о смерти Пригожина, которое, вероятно, имело целью сбалансировать его отношения с Кремлем с сохранением внутреннего контроля. Однако его слова прямо противоречили предыдущим заявлениям относительно соглашения, которое он якобы заключил между Кремлем и Пригожиным 27 июня во время бунта ЧВК Вагнера.

ISW считает, что Лукашенко пытался изобразить себя суверенным лидером, несмотря на нынешнюю фактическую оккупацию страны Россией, и, вероятно, надеется предотвратить то, чтобы его внутренняя аудитория рассматривала вероятное убийство Путиным Пригожина как одностороннюю отмену Кремлем соглашений, которые он заключил с ЧВК Вагнера.

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Аналитики подчеркивают, что Лукашенко, вероятно, надеялся подчеркнуть первоначальную сделку и прибытие Вагнера в Беларусь как примеры его способности принимать решения по безопасности на высоком уровне вне контроля Кремля. Лукашенко поддержал линию Кремля о том, что Путин не имеет абсолютно никакого отношения к «аварии», отверг утверждение о том, что самолет сбила ракета, и даже заявил, что он предупредил Пригожина через Путина о возможном покушении на убийство.

По предположению ISW, Лукашенко пытался снять с себя любую ответственность за неспособность защитить Пригожина, утверждая, что гарантии безопасности никогда не были частью его разговоров с ЧВК Вагнера и Кремлем.

Катастрофа самолета Пригожина — что известно

В Тверской области РФ в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были главари «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».



В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.