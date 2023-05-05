«Представляю Пригожина во главе РФ». Глава ЧВК Вагнера не хочет выглядеть псом, которого выгоняют пинком под зад — Левин 5 мая, 16:20 NV Премиум Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

5 мая Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК Вагнера выйдет из Бахмута 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

В Кремле видели угрозы Пригожина, но не собираются их комментировать.

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV попытался объяснить, что происходит между наемниками и Минобороны РФ.

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Игаль Левин военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля

— Если посмотреть ретроспективно, можем ли мы утверждать, что именно благодаря наемникам из группы Вагнера, благодаря тем зэкам, которых они бросали как «пушечное мясо», российским оккупантам и удалось совершить продвижения — захватить Соледар и значительную часть Бахмута?

— Да, это не секрет. Засыпали «мясом» просто. Нет ничего удивительного или сверхъестественного. Такое в истории много раз было, когда просто «мясом» засыпали.

— А если представить, что они выходят? У меня есть большие сомнения, что это произойдет, потому что слишком много рисков для самого Пригожина. Но если предположить, что наемники из Вагнера уходят, какое развитие событий можно себе представить?