Пригожин возвращался из Африки и пересел на свой бизнес-джет только в Москве — росСМИ 23 августа, 23:13 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин возвращался из Африки и пересел на свой бизнес-джет только в Москве, сообщает российский Telegram-канал Агентство.

По информации источника издания, Пригожин летел из Мали в Москву самолетами Ил с дозаправкой в Дамаске, и лишь в Москве пересел на свой самолет.

Вместе с Пригожиным летели один из основателей ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин, оператор, охранники и человек, который организовывал поездки Пригожина с позывным Ровер, рассказал другой собеседник Агентства.

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Ранее Росавиация подтвердила, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и террорист Дмитрий Уткин погибли во время авиакатастрофы в Тверской области.

В среду, 23 июня, в Тверской области страны-агрессора упал самолет. В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.

