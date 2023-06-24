В Москве и Ростове на улицах появилась военная техника, ФСБ призвала не выполнять приказы Пригожина

24 июня, 00:52
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Военная техника на улицах Ростова (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

Военная техника на улицах Ростова (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

На улицах Москвы и Ростова-на-Дону начала появляться военная техника после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить военное руководство РФ.

Федеральная служба безопасности РФ также призвала главарей ЧВК Вагнера не выполнять приказы Пригожина.

С таким же заявлением выступил командующий Военно-космических сил РФ Сергей Суровикин, которого считают близким к Пригожину.

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Боевики ЧВК Вагнера уже ответили, что будут выполнять приказы Пригожина.

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23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Москва Ростов-на-Дону Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Сергей Суровикин

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