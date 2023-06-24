В Москве и Ростове на улицах появилась военная техника, ФСБ призвала не выполнять приказы Пригожина 24 июня, 00:52 Военная техника на улицах Ростова (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

На улицах Москвы и Ростова-на-Дону начала появляться военная техника после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить военное руководство РФ.

Федеральная служба безопасности РФ также призвала главарей ЧВК Вагнера не выполнять приказы Пригожина.

«Россия 24» прервала эфир программы, чтобы зачитать сообщение о том, что слова основателя «ЧВК Вагнера» Пригожина «не соответствуют действительности»https://t.co/WwpywTE9yN pic.twitter.com/p037V87lGA — Медиазона (@mediazzzona) June 23, 2023

С таким же заявлением выступил командующий Военно-космических сил РФ Сергей Суровикин, которого считают близким к Пригожину.

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Боевики ЧВК Вагнера уже ответили, что будут выполнять приказы Пригожина.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.