В Москве и Ростове на улицах появилась военная техника, ФСБ призвала не выполнять приказы Пригожина
Военная техника на улицах Ростова (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)
На улицах Москвы и Ростова-на-Дону начала появляться военная техника после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить военное руководство РФ.
Федеральная служба безопасности РФ также призвала главарей ЧВК Вагнера не выполнять приказы Пригожина.
С таким же заявлением выступил командующий Военно-космических сил РФ Сергей Суровикин, которого считают близким к Пригожину.
Боевики ЧВК Вагнера уже ответили, что будут выполнять приказы Пригожина.
23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.
Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.
В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.
Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.