Перед падением. Джет Пригожина снизился на 2,4 км за полминуты — Flightradar 24 августа, 06:31 Приемники сервиса получили первые данные от Embraer в 17:46 мск (Фото:Ostorozhno Novosti/via REUTERS)

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, пассажиром которого числился основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, за 30 секунд снизился на 2,4 км.

Директор по коммуникациям сервиса Flightradar24 Ян Петченик рассказал Reuters, что в 18:19 мск самолет начал резко снижаться, и примерно за полминуты потерял 8000 футов с крейсерской высоты в 28 000 футов, то есть с высоты в 8,5 км снизился на 2,4 км — до 6,1 км.



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«Что бы ни случилось, это произошло быстро, — сказал Ян Петченик.— Возможно, они боролись (с самолетом) после того, как что-то произошло». До этого, отметил он, «не было никаких признаков того, что с этим самолетом что-то не так».

В публикации на сайте Flightradar24.com говорится, что приемники сервиса получили первые данные от Embraer в 17:46 мск. К 18:10 самолет вышел на крейсерскую высоту. Через 9 минут вертикальная скорость самолета (изменение высоты полета за единицу времени) начала резко меняться: от 30 100 футов до 19 725 футов — это произошло за 32 секунды. Последние данные от самолета были получены в 18:20 мск. Тогда джет находился на высоте 19 725 футов — примерно 6 км.

Flightradar24 — сервис отслеживания авиарейсов по сигналам транспондеров самолетов. В публикации сайта говорится, что в случае с Embraer картина полета восстанавливалась по мультилатерации (MLAT; высота полета, скорость, вертикальная скорость), поскольку данных от транспондеров ADS-B (GPS) не приходило. Flightradar это связывает с возможным глушением сигналов GNSS (GPS, ГЛОНАСС и других) в районе полета.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области. Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».