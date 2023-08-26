К ликвидации Пригожина может быть причастен генерал ГРУ, связанный с отравлением Скрипалей и взрывами в Чехии — СМИ 26 августа, 01:42 Андрей Аверьянов (Фото:via Bellingcat)

К предполагаемой гибели главаря боевиков так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина может быть причастен генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов, который, как считают расследователи, связан с серией громких политических отравлений в последние годы.

Об этом сообщает британский портал i со ссылкой на источники в разведке Великобритании и Украины.



Бывший и действующий представители британской разведки сказали журналистам, что имя Аверьянова упоминалось в контексте авиакатастрофы. Собеседники издания также напомнили, что Аверьянов, который «затаил давнюю обиду» на Пригожина, может взять на себя управление операциями «вагнеровцев» в Африке.



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Источник i, который ранее работал в российской разведке, также сообщил, что Аверьянов «курировал проведенную операцию» и также отвечал за замену боевиков Вагнера в Африке на 20 тысяч российских военных.

Другой собеседник журналистов в украинской разведке, как утверждается, тоже сказал, что СБУ считает Аверьянова причастным к крушению. Он также сказал, что в крушении могут обвинить пилота частных джетов, которого хотят допросить по делу, чтобы скрыть связь с Кремлем.

Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание на то, что во время встречи российского диктатора Путина с африканскими лидерами в начале августа Аверьянов стоял рядом с ним, и глава кремлевского режима представил его как «человека, который будет отвечать за безопасность на вашем континенте». Аверьянов десятилетиями отвечал в ГРУ за «покушения на конкурентов, несогласных и „предателей“», подчеркнул Грозев.

По информации Bellingcat и The Insider, Аверьянов возглавляет войсковую часть ГРУ 29155, которое, вероятно, несет ответственность за подрыв складов боеприпасов в чешском поселке Врбетице, отравление Сергея Скрипаля и другие громкие зарубежные операции спецслужб страны-террориста.

Крушение самолета Пригожина — что известно

В Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.



Инфографика: NV

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.



Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.

