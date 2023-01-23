«Звезда» Пригожина закатилась, Путин вновь делает ставку на армию РФ: что это означает — анализ ISW 23 января, 08:34 Объявление ФБР о розыске Пригожина (Фото:Reuters)

Евгений Пригожин начинает терять свое влияние в РФ: после того, как его силам не удалось быстро захватить Бахмут, а в России провели мобилизацию, Владимир Путин вновь делает ставку на регулярную армию РФ.

Об этом в своей новой сводке пишет Институт изучения войны.

«Звезда» Евгения Пригожина начала закатываться после нескольких месяцев очевидного подъема и после того, как он не выполнил обещаний захватить Бахмут силами «вагнеровцев», пишут аналитики ISW. Они предполагают, что изначально Путин обратился к Пригожину и генералу армии Сергею Суровикину с просьбой продолжить захватническую войну и сломить волю Украины и ее западных сторонников после того, как регулярная армия РФ потерпела катастрофические неудачи, а ее силы достигли кульминации (предела наступательных возможностей) летом 2022 года. По всей видимости, Путин решил дать Пригожину и Суровикину шанс показать, что они могут сделать на поле боя, используя мобилизованных заключенных, с одной стороны, и жестокую кампанию воздушных ударов по украинской инфраструктуре — с другой. Обе попытки потерпели неудачу, поскольку попытки Пригожина захватить Бахмут достигли кульминации, а воздушная кампания Суровикина не сделала ничего, кроме причинения страданий гражданскому населению Украины и расходования большей части оставшихся в России запасов высокоточных ракет.

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В этот период Пригожин, похоже, возомнил, что его звезда действительно «восходит» и что он может бросить Сергею Герасимову и Сергею Шойгу вызов за первенство в военных делах РФ. «Теперь эти надежды кажутся иллюзорными», — констатирует ISW. Там полагают, что голос Пригожина, скорее всего, будет иметь все меньший вес, особенно если Путин сможет убедить провоенное сообщество, что он по-прежнему привержен своему первоначальному представлению о «победе» и намерен добиваться ее более традиционными средствами.



Аналитики Института делятся несколькими выводами о взлете и падении Пригожина за последние месяцы:

на данный момент Путин, похоже, решил не полагаться на Пригожина и его наемников, а вместо этого снова довериться Герасимову, Шойгу и регулярной армии РФ;

решение Путина сосредоточиться на регулярных российских вооруженных силах маргинализирует ЧВК Вагнера и всю условную фракцию « силовиков» ( к ним ISW ранее относил Пригожина и Кадырова), которые, тем не менее, продолжают вносить свой вклад в войну России против Украины;

силовиков» к ним ISW ранее относил Пригожина и Кадырова), которые, тем не менее, продолжают вносить свой вклад в войну России против Украины; ранее Путин, вероятно, обратился к наемникам Пригожина, чтобы пережить период, последовавший за кульминацией сил армии РФ после безрассудной и крайне затратной для нее попытки захватить Северодонецк и Лисичанск;

в этот период Пригожин, вероятно, полагал, что усилия его ЧВК в Украине принесут ему военную и политическую власть в России;

недавнее очевидное падение и понижение роли Пригожина отражает реальную ограниченность его фактической, а не мнимой « власти»;

власти»; Путин, вероятно, всегда планировал вернуть Пригожина на его место, как только регулярные войска РФ улучшат свои возможности настолько ( в т.ч. благодаря мобилизации), чтобы и дальше нести бремя продолжения войны.

Смена отношения Путина к Пригожину имеет как положительные, так и отрицательные последствия для военной кампании России против Украины, пишут аналитики ISW. С одной стороны, Путин дистанцируется от трудно поддающейся контролю группы наемников, состоящей преимущественно из недисциплинированных заключенных, которыми командуют самым жестоким образом. Маргинализацию таких людей, как Пригожин, в структурах которого людей забивают кувалдой, а затем отправляют такие кувалды в качестве «подарков», в ISW считают позитивным фактором. Это может снижать вероятность того, что Путин уступит более безумным требованиям ультраправых провоенных сил в РФ — что, возможно, еще больше снизит и без того низкую вероятность иррационального сценария эскалации со стороны России, считают в Институте.

С другой стороны, тревогу его экспертов вызывает и возрождение ставки Кремля на профессиональных российских военных. Пригожину было не под силу создать мощный и устойчивый национальный военный аппарат. И пока Путин полагался на подход Пригожина, он оттягивал тот день, когда РФ будет в состоянии восстановить боеспособность своей регулярной армии. Теперь же усиление роли Герасимова вероятно, возвращает Россию на путь восстановления ее вооруженных сил. «НАТО поступило бы правильно, если бы приняло во внимание такое развитие событий как вопрос своей собственной безопасности в будущем — помимо того, что это могло бы предвещать Украине», — заключают эксперты ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступил с неправдоподобными угрозами ядерной эскалации. ISW продолжает считать, что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине и крайне маловероятно — что применит его против Запада. Поэтому заявления Володина в Институте считают лишь очередным шагом в рамках информационной кампании РФ, направленной на сдерживание дальнейшей западной помощи Украине.

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Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW