Пригожину просто нужны «мясорубки» — военный эксперт 6 января, 18:42 Сообщение об объявлении Евгения Пригожина в розыск на сайте ФБР (Фото:FBI/Handout via REUTERS)

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио NV заявил, что «повару Путина», владельцу нелегальной ЧВК Вагнера Евгению Пригожину нужны «мясорубки».

В интервью Радио NV Левин подчеркнул, что Пригожин на самом деле не пытается с помощью своей нелегальной ЧВК завоевать Бахмут и «что-то доказать» или стать министром обороны РФ.

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«Вот, мне кажется, настоящая причина — он готовится к смуте в России. Он прекрасно понимает, что ему нужны натасканные псы, нужные структуры, нужные люди, которые его боятся. Ему нужно, чтобы другие его боялись, в том числе его люди. Он человек, я подозреваю, не глупый. Он просто прекрасно понимает, что что-нибудь начнется. Когда что-то начнется, он хочет людей, закаленных в боях, в каких-то мясорубках. Поэтому ему просто нужны мясорубки», – считает военный аналитик.

Он добавил, что, если бы не было приказа штурмовать Бахмут, Пригожин делал бы то же в другом месте.

«Будет приказ где-нибудь другое место штурмовать, другое место будет штурмовать. Угледар, например: перебросит их всех туда и там будет натягивать своих псов. Я сейчас говорю не о зеках, которых там пускают в эти бесперспективные атаки, а как раз о меньшинстве вагнеровском. Собственно, профессиональные бойцы никуда не исчезнут. … Мне тяжело представить такую ситуацию. Куда они денутся? Они останутся под Пригожиным, это его натасканные псы. Только они будут очень опытны и злы, и с ресурсом. Сейчас им дают и танки, кстати, Т-90, вертолеты всякие. Плюс ресурсы, деньги, всяческие такие вещи», — сказал Левин.

6 января агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило, что «одержимость» Пригожина Бахмутом связана с его стремлением взяты под свой контроль находящиеся в районе города соляные и гипсовые шахты.

По данным СМИ, этим он занимался и в африканских странах, куда отправлял для поддержки местных режимов своих наемников.

В частности, как писало ранее издание New York Times, в Судане ЧВК Вагнера контролировала несколько шахт, в которых добывалось золото для пополнения российских резервов в условиях санкционного давления со стороны Запада.

Подобным промыслом Пригожин занимался также в Центральноафриканской Республике, Мали и других местах, где действовали вагнеровцы.

Что касается Бахмута, то здесь российский военный преступник столкнулся с огромными трудностями. Несмотря на все усилия и колоссальные потери, даже спустя более полугода постоянных штурмов взять город его наемникам так и не удалось.

В этой связи Пригожин пытается переложить ответственность за свой провал на генеральный штаб РФ.