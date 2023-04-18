«Пошел ва-банк». У Пригожина просто срыв, его ждет Новичок или автокатастрофа — политолог 18 апреля, 17:45 По словам политолога Алексея Кошеля, Евгений Пригожин (на фото) пошел ва-банк, заигрывая с радикально настроенными избирателями в России (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV заявил, что у владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «срыв», который приведет к тому, что его, вероятно, ликвидируют.

Комментируя в эфире Radio NV недавние признания вагнеровцев об убийствах детей и гражданского населения, Кошель заявил:

«Если мы посмотрим на последние действия Пригожина, то мы увидим, что у человека просто срыв. Простите, что я его назвал человеком, его так называть нельзя. У него просто срыв. Поэтому он делает очень много алогичных вещей — публичная критика власти, военного руководства. Это, кажется, невозможно в сегодняшней России, потому что за такие действия будет не просто ответственность, а физическое уничтожение».

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Политолог подчеркнул, что Пригожин «пошел ва-банк» и «начинает заигрывать с избирателями, именно с радикально настроенной частью, для которых нужны эти большие зрелища крови, бескомпромиссности, уничтожения украинцев».

«Он по-прежнему пытался строить себе политическую карьеру, если так можно назвать. То есть, он хотел войти в политику. Для этого он хотел прибыть на съезд ЛДПР. Он планировал занять место [покойного главы партии] Жириновского, войти в эту линию. И не забываем, что Пригожин — это не просто руководитель или владелец [группы] Вагнера. Это человек, обладающий очень серьезными медиаресурсами. И потому он сейчас выстраивает определенную информационную линию по прославлению Жириновского. Об этих „вбросах“, что Жириновского нужно отнести к категории святых, они достаточно серьезно говорят, проводят эту линию. И подчеркивается особая роль Пригожина», — рассказал Кошель.

Политолог добавил, что Пригожин «сошел с рельсов», и у кремлевских властей есть сценарий, как его «поправить достаточно суровым способом» — «Новичком или автокатастрофой».

Ранее бывшие командиры подразделений террористов ЧВК Вагнера рассказали российскому правозащитному проекту Gulagu.net о массовых военных преступлениях, которые они совершали по приказу своего главаря Евгения Пригожина.

В частности они говорили, о расстреле более 20 украинских детей и подростков и подрыве ямы, где было более 50 раненых пленных.

Комментируя эти признания, Пригожин цинично соврал, что вагнеровцы не стреляют в детей и мирных жителей, и «пришли, чтобы их спасти от того режима, под которым они находились».