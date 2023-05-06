«Пригожин выкручивает руки Путину». У диктатора два варианта — либо в Гаагу, либо прилетит кувалда — Яковина о том, к чему все идет в России

6 мая, 15:46
NV Премиум
Поделиться:
Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото:Коллаж NV / Press service of «Concord

Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото:Коллаж NV / Press service of «Concord"/Handout via REUTERS / Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Автор: Иван Яковина

Главарь частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин заявил, что его террористы «выйдут из Бахмута» 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Это все происходит в ожидании украинского наступления, которое вот-вот начнется.

И что бы не случилось вскоре — реализует он свои угрозы или ему таки дадут снаряды, — для Вооруженных сил Украины оба варианта хороши, считает международный обозреватель Иван Яковина.

Видео дня

Он предполагает, что Пригожин не стесняется сказать, что потихоньку общеполитическая ситуация в Российской Федерации разворачивается и начинает катиться в сторону вооруженного мятежа.

И теперь, убежден Яковина, у диктатора Владимира Путина нет никакого даже относительно хорошего выхода из складывающейся ситуации. Он сам себя загнал в глубокую задницу. При любом раскладе, предполагает обозреватель, диктатору светит в лучшем случае Гаага, а в худшем — кувалда может прилететь.

К чему все идет, Яковина рассказал в эфире Radio NV.

Теги:   Владимир Путин Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Минобороны РФ Фронт Государственный переворот Иван Яковина Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ Кремль переворот вагнеровцы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X