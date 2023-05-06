«Пригожин выкручивает руки Путину». У диктатора два варианта — либо в Гаагу, либо прилетит кувалда — Яковина о том, к чему все идет в России 6 мая, 15:46 NV Премиум Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото:Коллаж NV / Press service of «Concord"/Handout via REUTERS / Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Главарь частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин заявил, что его террористы «выйдут из Бахмута» 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Это все происходит в ожидании украинского наступления, которое вот-вот начнется.



И что бы не случилось вскоре — реализует он свои угрозы или ему таки дадут снаряды, — для Вооруженных сил Украины оба варианта хороши, считает международный обозреватель Иван Яковина.

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Он предполагает, что Пригожин не стесняется сказать, что потихоньку общеполитическая ситуация в Российской Федерации разворачивается и начинает катиться в сторону вооруженного мятежа.

И теперь, убежден Яковина, у диктатора Владимира Путина нет никакого даже относительно хорошего выхода из складывающейся ситуации. Он сам себя загнал в глубокую задницу. При любом раскладе, предполагает обозреватель, диктатору светит в лучшем случае Гаага, а в худшем — кувалда может прилететь.

К чему все идет, Яковина рассказал в эфире Radio NV.