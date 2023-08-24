Крушение самолета Пригожина: тела погибших отправили на судмедэкспертизу 24 августа, 13:54 Место крушения самолета Пригожина (Фото:REUTERS/Marina Lystseva)

В четверг, 24 августа, тела погибших при крушении самолета главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина отправили на судмедэкспертизу.

Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Тела погибших при крушении самолета Embraer Legacy 600 вывезли в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу.

Два черных автомобили Газель заехали на огороженную территорию в 4:30 и выехали в 6 утра. Предположительно, тела повезут в тверской морг.

Видео дня

Инфографика: NV

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области. Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».