«Мы рискуем прос*ать Россию». Пригожин прогнозирует проигрыш в войне с Украиной 24 мая, 12:05 Пригожин считает, что армия РФ при министре обороны Сергее Шойгу деградировала до такой степени, что «можно прос*ать Россию» (Фото:Кадр из видео «Говорит долгов 18+"/Telegram)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин во вторник, 23 мая, рассказал в интервью, что существует риск проигрыша в войне с Украиной.

Пригожин считает, что армия РФ при министре обороны Сергее Шойгу деградировала до такой степени, что «можно про*рать Россию». Виновата в этом созданная Шойгу система армии и успешная реформа украинских ВСУ.

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По его словам, изменить ситуацию может смена руководства Минобороны РФ, и реформирование армии на базе Вагнера, что является незаконным согласно действующему российскому законодательству.

«Путина — слушаюсь, Шойгу — на мыло», — так очертил свое политическое кредо Пригожин.

На должность главы Минобороны Пригожин предложил назначить заместителя министра обороны по вопросам логистики Михаила Мизинцева, которого недавно отправили в отставку. Начальника Генштаба Валерия Герасимова должен заменить экс-командующий Объединенной группировки войск в Украине Сергей Суровикин, который ранее сдал Херсон. Оба недавно присоединились к боевикам Вагнера.

При этом Пригожин заявил, что в Вагнере воюют 6000 человек, которые могут успешно командовать ротой, намекая на возможность создания новой российской армии на базе своих ЧВК. Он не уточнил, сколько бойцов сейчас есть в его распоряжении, но сообщил, что на пике численность группировки в Украине достигала 50 тысяч человек.

Пригожин прогнозирует, что результатом войны в Украине будут сотни жертв, и поэтому он призывает ввести военное положение и смертную казнь в России, начать новую мобилизацию, перевести экономику на военные рельсы и «жить в образе Северной Кореи несколько лет назад»