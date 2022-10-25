Человеком из окружения Путина, который публично критиковал действия диктатора, оказался Пригожин — WP
Евгений Пригожин (Фото:thebell.io)
Человеком из близкого окружения Владимира Путина, который недавно лично высказывал ему критику относительно военных действий в Украине, оказался основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, сообщает Washington Post.
Чиновники из США рассказали изданию, что Пригожин лично сказал Путину, что его военное командование плохо управляет боевыми действиями.
Критика Пригожина перекликается с тем, что он публично говорил в течение нескольких недель.
Способность Пригожина спокойно высказывать критику в адрес российских военных лично Путину говорит о том, что его влияние растет по мере того, как РФ проигрывает войну.
Это также подчеркивает шаткое положение формального руководства российского оборонного истеблишмента, которое подверглось резкой критике со стороны Пригожина и других лиц после нескольких месяцев боевых ошибок и потерь.
Разочарование Пригожина в минобороны РФ и его напряжение в отношениях с министром обороны РФ Сергеем Шойгу стало предметом отдельного доклада американской разведки, отметил собеседник издания.
Согласно отчету, Пригожин заявил, что российское минобороны слишком полагается на группу Вагнера и не дает наемникам достаточно денег и ресурсов для выполнения их миссии.
«Решение Пригожина противостоять Путину — это лишь последний признак его недовольства», — сказал человек, прочитавший отчет.
7 октября WP писало, что человек в ближайшем окружении российского диктатора Владимира Путина в последние недели напрямую выражал ему свое несогласие с его действиями в войне против Украины. Тогда его имя не раскрывалось.