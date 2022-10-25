Человеком из окружения Путина, который публично критиковал действия диктатора, оказался Пригожин — WP 25 октября, 11:17 Евгений Пригожин (Фото:thebell.io)

Человеком из близкого окружения Владимира Путина, который недавно лично высказывал ему критику относительно военных действий в Украине, оказался основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, сообщает Washington Post.

Чиновники из США рассказали изданию, что Пригожин лично сказал Путину, что его военное командование плохо управляет боевыми действиями.

Критика Пригожина перекликается с тем, что он публично говорил в течение нескольких недель.

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Способность Пригожина спокойно высказывать критику в адрес российских военных лично Путину говорит о том, что его влияние растет по мере того, как РФ проигрывает войну.

Это также подчеркивает шаткое положение формального руководства российского оборонного истеблишмента, которое подверглось резкой критике со стороны Пригожина и других лиц после нескольких месяцев боевых ошибок и потерь.

Разочарование Пригожина в минобороны РФ и его напряжение в отношениях с министром обороны РФ Сергеем Шойгу стало предметом отдельного доклада американской разведки, отметил собеседник издания.

Согласно отчету, Пригожин заявил, что российское минобороны слишком полагается на группу Вагнера и не дает наемникам достаточно денег и ресурсов для выполнения их миссии.

«Решение Пригожина противостоять Путину — это лишь последний признак его недовольства», — сказал человек, прочитавший отчет.

7 октября WP писало, что человек в ближайшем окружении российского диктатора Владимира Путина в последние недели напрямую выражал ему свое несогласие с его действиями в войне против Украины. Тогда его имя не раскрывалось.