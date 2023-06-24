Неизвестные военные и танки окружили здание минобороны РФ в Ростове-на-Дону 24 июня, 05:45 Неизвестные военные в центре Ростова-на-Дону (Фото:Соцсети)

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

В данный момент нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

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Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.