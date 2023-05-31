«Жестчайший вызов Шойгу и Герасимову». Пригожин призвал прокуратуру расследовать «преступления» Минобороны РФ

31 мая, 17:29
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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:Yulia Morozova/REUTERS)

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:Yulia Morozova/REUTERS)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в среду, 31 мая, обратился в прокуратуру с просьбой «расследовать преступления», совершенные Министерством обороны России до или во время войны в Украине, сообщает его пресс-служба.

«Сегодня я направил письма в Следственный комитет и прокуратуру РФ с просьбой провести проверку по факту совершения преступления при подготовке и проведении СВО высшими должностными лицами Минобороны», — сказал Пригожин.

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Он добавил, что не будет публиковать письма, поскольку «ими будут заниматься следственные органы».

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Как отмечает Reuters, заявление Пригожина является самым жестким публичным вызовом министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову за последнее время.

Министерство обороны России отказалось от комментариев.

5 мая Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин опубликовал видео, где показал ряды трупов наемников, которые якобы погибли за день и обругал руководство российской регулярной армии за отсутствие боеприпасов.

В тот же день Пригожин пригрозил Шойгу, якобы боевики ЧВК Вагнера выйдут из Бахмута 10 мая.

9 мая Пригожин снова записал видео с жалобами на нехватку боеприпасов. Он рассказал, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта.

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20 мая Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию

25 мая Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут до 1 июня. Боевиков группы Вагнера должны заменить регулярные войска России.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Сергей Шойгу Минобороны РФ Валерий Герасимов Евгений Пригожин

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