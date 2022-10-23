Противоречит Кремлю. Пригожин продолжает создавать разногласия в правительстве России — ISW

23 октября, 07:29
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Евгений Пригожин (Фото:Михаил Метцель/ТАСС)

Евгений Пригожин (Фото:Михаил Метцель/ТАСС)

Основатель ЧВК Вагнера бизнесмен Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве, информируя о возведении фортификационных сооружений на северо-востоке Украины.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны по итогам 22 октября.

Аналитики отмечают, что действия Пригожина имеют разногласия с нарративами Кремля о ходе боевых действий.

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В сводке указано, что связанные с Пригожиным и ЧВК Вагнера Telegram-каналы заявили о том, что российские чиновники приостановили расширение укреплений, которые должны были проходить вплоть до Белгородской области.

"Пригожин обвинил российскую бюрократию, которую он охарактеризовал как "бюрократов-врагов", в том, что она "прямо выступает против интересов населения", когда не поддерживает строительство линии", - говорится в сообщении.

В Институте изучения войны предположили, что Пригожин таким образом может пытаться ужесточить требования российских империалистов, неоднократно обвинявших Кремль в неспособности защитить границу Белгородской области.

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По данным специалистов, предложенное Пригожиным расширение укреплений будет защищать границу между Белгородской областью РФ и Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины, но, в частности, не будет охватывать северную часть Луганской области вплоть до линии столкновения, что противоречит обещаниям Кремля "защитить" весь регион.

В то же время, по другой версии, линия будет прикрывать территорию только Луганской области, которую российские оккупанты контролировали до 24 февраля. Кроме того, линия охватывает Лисичанск, Золотое и Попасную, но не включает Кременную и Северодонецк.

"Вагнеровцы, вероятно, готовятся защищать позиции, которые, по их мнению, они могут реально удерживать, потому что не уверены в способности России защитить населенные пункты севернее Лисичанска, такие как Кременная и Сватово", - подытожили в сводке.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Россия Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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