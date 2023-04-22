В ISW объяснили, почему Пригожин призвал Кремль закончить войну против Украины 22 апреля, 07:32 Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Призывы главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина к Кремлю закончить войну и сосредоточиться на закреплении на оккупированных территориях Украины могут свидетельствовать о том, что он нашел союзников в минобороны РФ.

Об этом сообщает ISW.

Аналитики допускают, что у Пригожина нашелся союзник, возможно, связанный с минобороны России, который поддерживает временное замораживание войны в Украине по политическим мотивам.

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«Минобороны России и российское военное командование могут быть заинтересованы в замораживании войны для восстановления российских сил», — говорится в сообщении.

В ISW заявили, что недавнее сотрудничество Пригожина с Минобороны России указывает на то, что он достиг соглашения с российским военным командованием — возможно, предлагая Путину временное прекращение огня.

Пригожин также критиковал максималистские цели Путина в Украине и выдвигал мрачные прогнозы о том, что России нужны многолетние упорные атаки для захвата Донбасса.

В рассуждениях Пригожина, опубликованных его пресс-службой в пятницу, 14 апреля, сказано, что «для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку» в полномасштабной агрессии, а «идеальный вариант», по его мнению — «объявить об окончании „СВО“, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала».