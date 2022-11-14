«Плевать на любые законы». Пригожин де-факто признал, что вагнеровцы казнили Нужина — советник главы МВД 14 ноября, 19:51 Кадр видео с Евгением Нужиным, которое опубликовал связанный с Евгением Пригожиным Telegram-канал Grey Zone (Фото:Скриншот видео Grey Zone / Telegram)

Советник главы МВД Вадим Денисенко в интервью Радио НВ заявил, что «повар Путина» Евгений Пригожин, являющийся владельцем ЧВК Вагнера фактически признал, что вагнеровцы казнили Евгеня Нужина.



«Эта казнь — это просто средневековье. И это снимают на видео, это выкладывают в свободный доступ на одном из ресурсов, который очень близок к ЧВК Вагнера. То есть, по существу, если говорить о том, что мы увидели, кроме самого варварства, очень важно обратить внимание на заявление Пригожина, который де-факто признал, что это они сделали», — сказал Денисенко Радио НВ.

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Он подчеркнул, что «видео (казни Евгения Нужина — ред.) просто так не могло появиться», с его помощью Пригожин демонстрирует две вещи.

«Первое — ему абсолютно плевать на любые законы, он прекрасно понимает, что СК РФ ничего расследовать не будет. … Второй момент — это то, что де-факто Пригожин говорит о том, что право на насилие, которое до сих пор было только в руках государства, сейчас может переходить непосредственно к людям, которые сейчас с точки зрения государства или с точки зрения фюрера, в данном случае Путина, якобы выполняют важную для государства миссию», — уточнил советник главы МВД.

Вечером 12 ноября на телеграм-канале GREY ZONE, который называют близким к ЧВК Вагнер и ее номинальным владельцем, путинским олигархом Евгением Пригожиным, появилось видео казни мужчины, которого бьют кувалдой по голове.

Мужчина на видео с названием Молот возмездия представляется Евгением Анатольевичем Нужиным. Его голова примотана скотчем к кирпичу. Он говорит, что отправился на фронт, якобы чтобы перейти на сторону Украины и воевать против россиян.

Известно, что Нужин — бывший заключенный. По его словам, он был приговорен к 24 годам за убийство в ходе «заварушки» в 1999 году, а еще четыре года якобы получил за попытку побега. По информации Важных историй, Нужин был завербован Пригожиным на войну в Украине в рязанской исправительной колонии № 3, а в начале сентября попал в плен ВСУ.

В интервью украинским журналистам Нужин говорил о готовности воевать на стороне Киева. Фрагменты этих интервью появляются и в начале видео вероятной казни мужчины.

Убийство в публикации Grey Zone преподносится как «наказание предателя».

Владелец ПВК Вагнера Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал ролик «прекрасной режиссерской работой».

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Относительно окувалденного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется „Собаке — собачья смерть“», — цитирует олигарха пресс-служба его компании Конкорд.

Вскоре российская пропаганда превратила историю с казнью Нужина в предлог для обвинения украинской стороны. Распространялись и обвинения в «негуманном отношении к пленникам» в Украине и убийстве, и сообщения о том, что Киев «не обеспечил безопасность» пленника при обмене и выдал его вагнеровцам.

Как именно Нужин вернулся обратно в Россию и вернулся ли вообще — точно неизвестно.



1 ноября Нужин отправил своим родным видео из украинского плена, в котором сообщал, что он жив, и что с ним «все нормально».

Через полторы недели после публикации видеообращения Нужина к семье — 11 ноября — Украина и Россия провели обмен пленными. Тогда из плена были освобождены 45 украинцев.

В то же время российская пропагандистка Анастасия Кашеварова писала, что обмен 11 ноября прошел якобы с участием ЧВК Вагнер, подчеркнув, что ЧВК имеет свой обменный фонд и что там «своих бойцов не светят».

В то же время бывший российский депутат Илья Пономарев заявил, что Нужин был завербованным агентом российских спецслужб для проникновения в Легион Свобода России, умышленно сдавшись в плен с этой целью.

По его словам, Нужин якобы не прошел проверку для вступления в Легион и был депортирован в РФ.

Украинская сторона не комментировала ситуацию с обменом Нужина.