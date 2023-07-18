Пригожин прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга — Беларускі Гаюн 18 июля, 11:47 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova/File Photo)

В Беларуси в четвертый раз приземлился борт главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина во вторник, 18 июля. Он летел из российского Санкт-Петербурга, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy 600 прибыл на военный аэродром в Мачулищах в 11:05.

Ранее его прилеты фиксировали 27 июня, 1 июля и 11 июля, когда главарь террористов, вероятно, ночевал в палаточном лагере под Осиповичами.

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17 июля Беларускі Гаюн сообщил о прибытии в Беларусь третьей колонны вагнеровцев. 14 июля в минобороны Беларуси заявили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле Осиповичей, чтобы якобы обучать белорусские войска в качестве инструкторов.

В начале июля Лукашенко говорил, что Пригожин в Санкт-Петербурге. В Кремле заявляли, что диктатор Владимир Путин встречался с ним и командирами ЧВК Вагнер после бунта — 29 июня.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. 14 июля там заявили, что РФ вывела почти всех военных из республики. Президент Владимир Зеленский заверил: угрозы вторжения оттуда сейчас нет.