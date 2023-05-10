«Геноцид, бл*ть». Пригожин резко раскритиковал уровень обеспечения российской армии 10 мая, 10:57 Главарь Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин резко раскритиковал уровень обеспечения российских военных и заявил об «уничтожении русского народа».

«Грязные, су*а, мокрые. Неужели, когда их туда отправляли, нельзя дать влагозащитные костюмы, бл*ть, кусок клеенки, про которую говорили. Как они в итоге будут выполнять боевые задачи, когда они думают только об одном: как чуть-чуть отогреться? Трясется, бл*ть, перчатки мокрые насквозь, оружия нет, бл*ть, батареек нет, приборов нет. Никто не понимает, чего происходит. Как в 1941 году, бл*ть, определяем, кто и где находится, выстрелами. Выстрел есть — значит еще живы», — сказал он в своем видеообращении.

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Пригожин заявил, что сейчас идет «уничтожение русского народа.

«Уничтожение русского народа, ни что иное как геноцид, бл*ть», — сказал он

Это не первая критика Пригожина в адрес российских властей за последние дни.

9 мая Пригожин записал видео с жалобами на нехватку боеприпасов. Он рассказал, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и оголила один из флангов фронта.

«У нас министерство интриг вместо министерства обороны, поэтому наша армия бежит. Бежит, потому что 72 бригада сегодня прос*ала три квадратных километра, на которых у меня погибло около 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули», — сказал он.

Также Пригожин в видео с жалобами на нехватку боеприпасов вскользь упомянул о «дедушке, который может оказаться мудаком». Вероятно, речь идет о диктаторе Владимире Путине.