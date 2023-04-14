«Поставить точку». Пригожин предложил объявить об окончании войны против Украины

14 апреля, 23:11
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Евгений Пригожин (Фото:Concord Press Service/via REUTERS)

Евгений Пригожин (Фото:Concord Press Service/via REUTERS)

Хозяин кремлевской ЧВК Вагнера, олигарх Евгений Пригожин считает, что страна-террорист Россия должна «поставить жирную точку» в полномасштабной войне против Украины, которую пропагандисты и российский режим называют «СВО».

В рассуждениях Пригожина, опубликованных его пресс-службой в пятницу, 14 апреля, сказано, что «для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку» в полномасштабной агрессии, а «идеальный вариант», по его мнению — «объявить об окончании „СВО“, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала».

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Пригожин фантазирует о том, что российским оккупантам якобы удалось «уничтожить большую часть активного мужского населения Украины и запугать другую ее часть». Не упоминая успешное стремительное контрнаступление защитников Украины в 2022 году, колоссальные потери и отсутствие продвижения войск страны-агрессора, олигарх пишет, что Россия «отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор во [временно оккупированный] Крым». Он утверждает, что теперь оккупантам якобы остается только «намертво закрепиться на тех территориях, которые уже есть».

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ потеряла 181 090 оккупантов, из них 500 — за последние сутки.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская пропаганда Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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