«Посадят всех». Лидер РДК о мятеже Пригожина, его последствиях для вагнеровцев и планах русских добровольцев — интервью NV 27 июня, 20:29 NV Премиум Рабочий убирает рекламу ЧВК Вагнер в Санкт-Петербурге, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр «Фортуна» в интервью Radio NV рассказал о впечтлении от «исторической» речи российского диктатора Владимира Путина, дальнейшей судьбе вагнеровцев после неудачного бунта и решении РДК подождать с переходом российской границы.



Также «Фортуна» рассказал, что РДК расширяется, налаживает связи с представителями элит внутри России и готовится к расширению серой зоны в пограничных районах РФ.

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— Каковы ваши эмоции восприятия от этой «исторической» речи Путина, которая «изменит» ход истории?

— Честно говоря, смотрели мы речь. Ничего нового, ничего необычного. Все стандартно. Особо никаких надежд на это не возлагалось. Было понятно, что будет что-то подобное. Будет совершенно какая-то очередная беззубая речь пенсионера, что мы, собственно, и увидели. Единственный есть важный посыл в этой речи: раз уж президент Российской Федерации по всем своим понятным диктаторским бэкграундам второй раз за последние три дня выходит с речью и говорит о том, что подобные вещи нужно пресекать, то на месте тех, вагнеров, которые участвовали в «марше справедливости», я бы очень крепко задумался о том, что немедленно стоит уехать. Потому что несмотря на все заверения о том, что им ничего не будет и все, кто может выйти в Беларусь, могут выйти в Беларусь и разбираться будут только, так скажем, с зачинщиками мятежа, на самом деле посадят всех.