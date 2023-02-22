Пригожин опубликовал фото наемников ЧВК Вагнера, ликвидированных «из-за снарядного голода» 22 февраля, 17:14 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Пресс-служба владельца Частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина показала фото, на которых якобы уничтоженные 21 февраля российские наемники. По его словам, их ликвидировали из-за нехватки снарядов в ЧВК.



В интервью «военкору» Владлену Татарскому Пригожин пожаловался, что «боеприпасы как не давали, так и не дают». Судя по разговору, «вагнеровцев», вероятно, ликвидировали под Бахмутом.

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«Сейчас 10 часов утра 22 февраля. Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. В чем проблема? Объясняю. Я ниже публикую фотографию. Это одно из мест сбора погибших, это парни, которые погибли вчера по причине снарядного голода так называемого. Их должно было быть в пять раз меньше», — заявил Пригожин.

По его словам, виноваты те, кто отвечает за поставки достаточного количества боеприпасов: «Финальная подпись должна ставиться либо [главой Генштаба Валерием] Герасимовым, либо [министром обороны Сергеем] Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение».

Также Пригожин потребности боевиков в боеприпасах на сутки для того, чтобы продолжить наступление. Он утверждает, что некоторые российские военные снабжают ЧВК Вагнера «без каких-либо бумаг», понимая, «что их могут посадить на десять лет».



Фото: Пресс-cлужба Пригожина/Telegram

Ранее Пригожин уже говорил, что Вагнер испытывает «полный снарядный голод» в результате того, что российские военные чиновники игнорируют его потребности и вводят новые ограничения и запреты на закупку боеприпасов. Минобороны РФ также лишило «повара Путина» возможности набирать пленных и тренироваться на отдельных полигонах, принадлежащих российским вооруженным силам.

Реагируя на его заявления в минобороны РФ заявили, что «попытки внести раскол играют только в пользу врага», а все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений «выполняются в кратчайшие сроки».

В ISW считают, что росийское военное командование, вероятно, перекрыло Пригожину независимый доступ к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению.