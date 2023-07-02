Бунт Пригожина показал, что Запад не хочет свержения Путина — Politico 2 июля, 04:08 Запад боится, что место диктатора Путина займет еще более худшая фигура (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Неудачный и быстрый бунт террориста Евгения Пригожина показал, что западные политики, несмотря на ненависть, не хотят свержения Владимира Путина.

Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что остальной мир боится хаоса и нестабильности, когда вместо диктатора Путина к власти придет еще более худший человек.

В частности, глава Белого дома Джо Байден несколько раз говорил, что целью США не является смена правящего режима в РФ. Администрация президента боится, что место Путина займет фигура вроде Пригожина.

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«Соединенные Штаты не заинтересованы в нестабильности внутри России, которая потенциально может распространиться на Европу. Смена режима, которая происходит посредством хаотического и насильственного процесса, также, скорее всего, приведет к появлению еще одного авторитарного лидера, который, возможно, будет хуже, чем Путин», — заявила бывшая сотрудница американской разведки, эксперт по России и автократии Андреа Кендалл-Тейлор.

Западные страны также переживают, что в результате падения режима Путина под угрозой окажется ядерный арсенал РФ. Издание считает, что такие опасения могут быть продиктованы прошлыми событиями в Египте, Ираке и Афганистане.

Поход Пригожина на Москву: что произошло в России 24 июня

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он поставил под сомнение мотивы Кремля для войны в Украине и обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в том, что он отдал приказ об авиаударах по лагерям вагнеровцев в Ростове. Пригожин заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Напряженность между Пригожиным и российским военным руководством нарастала последние несколько месяцев. Главарь Вагнера настойчиво требовал отставки Шойгу, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти на Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилии) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

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Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».