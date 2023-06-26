Бунт Пригожина показал, что Путин слабее, чем кажется — Politico 26 июня, 09:20 Главарь Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в выходные продемонстрировал непрочную хватку российского диктатора Владимира Путина за рычаги власти, раскол в его рядах и слабость российской пограничной обороны, пишет Politico.

«Маска силача Владимира Путина спадает — и Украина видит возможность в хаосе», — говорится в статье.

В материале сказано, что легкость, с которой вагнеровцы смогли взять под контроль российскую территорию и подойти на расстояние 200 километров к Москве — и видеоролики, на которых россияне болеют за них — показали, что путинский режим далеко не непобедим.

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В статье говорится, что тем временем ВСУ наносят удары по российским позициям на юге и востоке Украины, ища способ прорвать линию, как они это сделали в прошлом году.

В материале сказано, что хотя Пригожин на прошлой неделе не стал напрямую обвинять Путина в неудачных боевых действиях России, но он намекнул, что диктатором, по меньшей мере, манипулируют люди из его окружения.

«Подтекст Пригожина: Путин не в ладах с людьми, слаб, его легко обмануть — полярная противоположность образу сильного человека, который лидер тщательно культивировал на протяжении десятилетий своего пребывания у руля России», — говорится в статье.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем «(не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».