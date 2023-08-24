Самолет Пригожина, вероятно, разбился из-за взрыва на борту — NYT 24 августа, 20:50 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova/File Photo)

Разведка США считает, что самолет, на борту которого находился главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, разбился в результате взрыва на борту, сообщает The New York Times.

По данным разведки, окончательного вывода еще нет, однако взрыв на борту самолета является ведущей теорией того, что стало причиной авиакатастрофы.

Чиновники отметили, что взрыв могла вызвать бомба или другое устройство, которое было заложено в бизнес-джет Пригожина.

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Также рассматриваются другие теории, такие как фальсифицированное топливо. В то же время американская спутниковая разведка не обнаружила запуск ракеты, а потому нет доказательств того, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух».

Официальные лица США говорят, что американская разведка не подтвердила смерть Пригожина, однако несколько человек заявили, что Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе.

Неназванный западный чиновник сказал, что Пригожин был в самолете, согласно нескольким доказательствам, которые собрала его страна.

Издание пишет, что другие анонимные американские и европейские чиновники сказали, что российский диктатор Владимир Путин приказал сбить самолет, чтобы убить Пригожина.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

Причина аварии неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях.

Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битве».