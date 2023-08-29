В Санкт-Петербурге готовятся к похоронам Пригожина, полиция перекрыла два кладбища — росСМИ 29 августа, 15:53 Северное кладбище 29 августа (Фото:Фонтанка/Телеграм)

Во вторник, 29 августа, в Санкт-Петербурге перекрыты въезды к двум кладбищам — Северному и Серафимовскому, где, вероятно, похоронят главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и других погибших в авиакатастрофе в Тверской области, сообщает Север.Реалии.

Корреспонденты издания отмечают, что ближайшие улицы возле кладбища, оцеплены полицией. На входе в кладбище сотрудники МВД проверяют сумки у людей, желающих попасть на похороны.

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Издание отметило, что журналистов на прощание не пропускают. Один из сотрудников полиции сказал, что «они сами не понимают, что здесь делают» и «никаких указаний, что кто-то приедет» не поступало.

В то же время российское пропагандистское издание Фонтанка сообщает, что на Северном кладбище уже началась церемония отпевания владельца нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерия Чекалова, который погиб вместе с главарем ЧВК Вагнер в авиакатастрофе 23 августа.

По данным Фонтанки, на кладбище не слышно ни залпов военного салюта, ни оркестра. Хотя Пригожина должны похоронить с воинскими почестями, потому что он имеет звание Героя России.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, заявил, что Путин не придет на похороны Пригожина. Он также отметил, что Кремль не имеет никакой конкретной информации относительно похорон.

Катастрофа самолета Пригожина — что известно

В Тверской области, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту были главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

27 августа Следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.