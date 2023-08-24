Россия после гибели Пригожина попытается завладеть «вагнеровцами» — экс-директор ЦРУ 24 августа, 07:19 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Леон Панетта считает, что Россия во главе с Владимиром Путиным, вероятно, попытается завладеть боевиками ЧВК Вагнера, о гибели главаря которой Евгения Пригожина заявили накануне.

Об этом он сказал CNN.

По словам Панетта, российское руководство будет «очень обеспокоено» тем, чтобы позволить наемникам продолжать действовать самостоятельно.

«Поэтому я не удивлюсь, если они установят контроль над группой Вагнера в Африке, Азии и других странах, где они могут находиться. Если уж на то пошло, я думаю, что те, кто входит в состав Вагнера, также должны беспокоиться о собственной жизни», — сказал он.

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В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer-135. РосСМИ сообщили, что он принадлежал главарю частной военной компании Вагнер Евгению Пригожину. Telegram-каналы страны-террориста России распространяли разные версии о причине падения самолета — удар ПВО, ракетами C-300 или взрыв на борту.

Поздно вечером Росавиация подтвердила, что Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета. Это произошло ровно через два месяца после начала провального «мятежа» вагнеровцев.

Всего, кроме них, на месте нашли тела еще восьми человек. По данным СМИ, это близкие соратники Пригожина и участники войны в Сирии.