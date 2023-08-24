Россия после гибели Пригожина попытается завладеть «вагнеровцами» — экс-директор ЦРУ

24 августа, 07:19
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Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Леон Панетта считает, что Россия во главе с Владимиром Путиным, вероятно, попытается завладеть боевиками ЧВК Вагнера, о гибели главаря которой Евгения Пригожина заявили накануне.

Об этом он сказал CNN.

По словам Панетта, российское руководство будет «очень обеспокоено» тем, чтобы позволить наемникам продолжать действовать самостоятельно.

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«Поэтому я не удивлюсь, если они установят контроль над группой Вагнера в Африке, Азии и других странах, где они могут находиться. Если уж на то пошло, я думаю, что те, кто входит в состав Вагнера, также должны беспокоиться о собственной жизни», — сказал он.

Видео дня

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer-135. РосСМИ сообщили, что он принадлежал главарю частной военной компании Вагнер Евгению Пригожину. Telegram-каналы страны-террориста России распространяли разные версии о причине падения самолета — удар ПВО, ракетами C-300 или взрыв на борту.

Поздно вечером Росавиация подтвердила, что Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета. Это произошло ровно через два месяца после начала провального «мятежа» вагнеровцев.

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Всего, кроме них, на месте нашли тела еще восьми человек. По данным СМИ, это близкие соратники Пригожина и участники войны в Сирии.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Россия ЦРУ Крушение самолета Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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