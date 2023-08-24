«Да откуда вы взялись-то, бл*ть». Лавров занервничал, когда его спросили о возможной смерти Пригожина — видео 24 августа, 19:25 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Alet Pretorius)

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили о возможной ликвидации главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Он ответил грубо.

Журналисты российского издания Настоящее время задали вопрос Лаврову о том, как на интересах России в Африке скажется гибель Пригожина. Лавров проигнорировал это и ушел в лифт.

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Затем, уже во время пресс-конференции российского министра, у Лаврова спросили, насколько плотно он сотрудничал с главарем ЧВК Вагнера. Он ответил грубо.

«Да откуда вы взялись-то, бл*ть?», — сказал Лавров.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Инфографика: NV

Российская пропаганда сообщила, что одной из версий является подрыв взрывного устройства, которое якобы заложили в отсек шасси.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».